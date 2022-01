LIVE. Nieuwe quarantaineregels afgeklopt: geen quarantaine meer voor wie hoogrisicocontact had na boosterprik

Aantal bevallin­gen in Vlaanderen vorig jaar opvallend gestegen

In 2021 werden er in Vlaanderen 62.846 ziekenhuisbevallingen geregistreerd. Dat blijkt dinsdag uit een voorlopige telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Het gaat om een stijging met 4,2 procent in vergelijking met 2020. 2021 staat daarmee haaks op de dalende trend in het aantal bevallingen die zich het voorbije decennium heeft afgetekend.

