LIVE. Nieuwe Britse variant van coronavirus al aanwezig in Duitsland sinds november - Ook India stelt Engelse mutatie vast

Meestal droog met hier en daar een winterse bui, opgelet voor gladde wegen ‘s nachts

10:05 Dinsdag krijgen we wisselend tot soms zwaarbewolkt weer met enkele plaatselijke buien die eventueel winters kunnen zijn. Het is echter meestal droog. De sneeuwgrens stijgt in de namiddag naar 400 à 500 meter hoogte. Het blijft vrij koud met maxima van 0 graden in de Hoge Ardennen tot 4 of 5 graden elders. Dat meldt het KMI. Weerman David Dehenauw waarschuwt voor lokaal gladde wegen ‘s nachts in de rest van de week.