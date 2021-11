LIVE. Nieuw-Zeeland opent 30 april grens voor gevaccineerde reizigers - Anderhalve meter afstand weer verplicht in Nederland

Rousseau wil verwaar­loos­de kinderen sneller weghalen bij ouders, “desnoods vanaf de geboorte”

“Als het eerste kind niet veilig opgevoed kan worden, waarom zou het dan beter gaan met het tweede kind? In extreme gevallen moet de baby vanaf de geboorte bij de ouders weggenomen kunnen worden.” Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wil met zes voorstellen - zonder taboes - de kinderverwaarlozing in Vlaanderen aanpakken. “Het is op het randje, ja. Maar ik hoop dat de Vlaamse regering zich laat inspireren.”

