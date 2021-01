LIVE. Nieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Verenigd Koninkrijk - Ierse coronagolf door gezellige kerst, niet door nieuwe variant

ONZE OPINIE. Uitgebran­de wagens en opgefikt stadsmeubi­lair: dat staat intussen te boek als 'standaar­din­ci­den­ten' in Brussel

5:00 Gelukkig, een nieuw jaar. De drang om het oude jaar, het verduivelde 2020, uit te wuiven was groot. Maar we vierden klein. In onze bubbels. Een woord dat we vóór 2020 alleen met het sprankelende drankje associeerden. Het zijn de enige bubbels die we u voor 2021 willen toewensen. Maar de grote drang om met een knal een streep te trekken onder het voorbije jaar, moest getemperd. Of het was met de knal van de champagnefles, of die van verboden vuurwerk.