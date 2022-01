LIVE. Niet eerder kleurde Europa zo fel rood op coronakaart - Volgende week overleg rond quarantaineregels op school

Belg zwaarge­wond na botsing op skipiste in Oostenrijk

Een 37-jarige Belg is zwaargewond geraakt door een val nadat hij op een skipiste in het Oostenrijkse Sölden in contact kwam met een andere skiër. Die merkte het ongeval op, maar zette zijn afdaling verder en is spoorloos. De Belg werd met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar getuigen.

9:01