LIVE. Nederlandse uitvaartcentra moeten beroep doen op koelcontainers

Minister Van der Straeten: "Gaat niet over kern- of gascentra­les maar over waar we naartoe willen”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) levert vandaag een langverwacht rapport over de impact van de kernuitstap af aan de rest van de federale regering. Op een congres in Antwerpen lichtte de minister deze middag nog geen tipje van de sluier. “Het energieverhaal gaat niet om kerncentrales of gascentrales, maar wel over waar we naartoe willen”, zei ze. “Het doel is klimaatneutraliteit en honderd procent hernieuwbare energie in 2050, daar moeten we samen voor gaan.”

15:58