LIVE. “Nederlandse regering wil avondklok volgende week al afschaffen” - Minister Dalle wil versoepelingen voor jeugd niet laten afhangen van vaccinatie

Muziek PORTRET. Dave Grohl van Foo Fighters, de enige rockster die de jeugd vandaag nog heeft

16:08 Hij mepte zich de muziekgeschiedenis in als drummer van Nirvana en maakte van Foo Fighters de grootste rockband van de 21ste eeuw. Dave Grohl is al jarenlang the nicest guy in rock en blijft op z’n 52ste ontelbare fans plezieren, ook met zijn nieuwste album, ‘Medicine at Midnight’. Een portret van de man die zijn eigen drummer van de heroïne redde, iets te veel koffie drinkt en Pukkelpop eigenhandig van een trauma verloste.