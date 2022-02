LIVE. Nederlandse nachtclubs langer open uit protest tegen coronaregels

Fiscus viseert eigenaars van meerdere woningen en bezittin­gen in het buitenland

Belgen met bezittingen in het buitenland en eigenaars van meerdere woningen lopen dit jaar extra in het vizier van de fiscus. Ook vergoedingen via auteursrechten worden onder de loep genomen. Tot een paar jaar geleden kondigde de fiscus op zijn website elk jaar aan wie meer risico op controle liep. Elke belastingplichtige werd zo aangespoord fiscale verplichtingen na te komen. Nu de fiscus dat niet langer zelf bekendmaakt, vernam De Tijd welke belastingplichtigen dit jaar extra geviseerd worden. De FOD Financiën bevestigt het nieuws.

11 februari