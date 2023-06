LIVE. Nederlandse expert wijst naar Russen: “Dit is vakwerk, dit doe je niet zomaar” - Zelensky: “Wereld moet reageren op Russische ecocide”

In de zuidelijke Oekraïense regio Cherson, bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, is een grote dam ingestort. Dat blijkt uit videobeelden en is bevestigd door de Russische en Oekraïense autoriteiten. Zij beschuldigen elkaar ervan de dam te hebben opgeblazen. Naast grote overstromingen, is er ook een impact voor de kerncentrale van Zaporizja. En uiteraard zijn er ook militaire en strategische gevolgen. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.