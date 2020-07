LIVE. Nederlandse bloedbank “op spoor van coronamedicijn voor kwetsbaren”



IB

27 juli 2020

02u50

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

0

Tussen 16 en 22 juli is het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land gestegen naar 255,3 per dag. Dat is een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Volg alle actuele ontwikkelingen hieronder live.