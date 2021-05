LIVE. Nederlands kabinet zet tweede ronde versoepelingen door - Scouts Vlaanderen: “Verplichte test voor kamp kostelijk en complex”

Faroek Özgünes over start assisenpro­ces Sofie Muylle: “Zelfs advocaten van Alexandru Caliniuc hebben nog veel vragen”

12:44 Vanochtend is het assisenproces over de moord op Sofie Muylle van start gegaan. De beschuldigde Alexandru Caliniuc (27) staat terecht voor de verkrachting, foltering en het ombrengen van de vrouw uit Roeselare in januari 2017 op het strand van Knokke-Heist. Gerechtsexpert Faroek Özgünes (VTM NIEUWS) vertelt wat we van dit proces mogen verwachten.