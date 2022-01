LIVE. Nederland versoepelt: winkelen kan binnenkort weer op afspraak - “Verplichte vaccinatie van zorgpersoneel is wettelijk en proportioneel”

Britse premier Johnson annuleert werkbezoek door coronage­val in familie

De Britse premier Boris Johnson heeft een gepland bezoek aan een vaccinatiecentrum geannuleerd omdat een familielid positief heeft getest op het coronavirus. Dat meldt zijn kabinet. Nochtans moeten gezinsleden van coronapatiënten volgens de geldende regels in Engeland niet verplicht in isolatie. Dat is enkel het geval als ze zelf een positieve test afleggen, of symptomen van het virus vertonen. Johnson woont samen met zijn vrouw Carrie en hun twee jonge kinderen in de ambtswoning aan Downing Street 10.

13:35