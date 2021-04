LIVE. Nederland versoepelt vanaf volgende week: avondklok verdwijnt, terrassen opnieuw open in de namiddag

Na zware branden in Anderlecht en Opwijk: dit kan je zelf doen om het risico op brand te verminde­ren

17:22 Een felle brand vernielde vanmorgen de kapel van het klooster in Heule. Gisteren lieten een jongeman, een vader en zijn dochter het leven in een appartementsblok in Anderlecht. Twee weken geleden ging een hele rij appartementen in Opwijk in vlammen op. De balans is triest: alleen al dit jaar stierven 18 mensen in een fatale brand. Waarom gaan die cijfers de lucht in? En vooral: wat kan u zelf doen om drama’s te voorkomen? Uw vragen beantwoord.