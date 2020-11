LIVE. Nederland kondigt strengere maatregelen aan: negatief reisadvies tot half januari, maximale groepsgrootte buiten van 4 naar 2

Zij springen vrijwillig bij in de zorg: “Nog eens de verveling van de eerste golf was geen optie”

16:00 Of het nu via het druk bezochte platform ‘Help in de zorg!’ is of gewoon op eigen houtje: helpende handen worden door de zorginstellingen met open armen ontvangen. Deze vrijwilligers geven het goede voorbeeld. “Iedereen voelt zich graag zinvol.”