LIVE. Nederland gaat naar gedeeltelijke lockdown: horeca dicht, evenementen verboden, mondmaskers verplicht - KU Leuven en VUB naar code oranje - Competities in amateurvoetbal stilgelegd

IB KV LH TT

13 oktober 2020

03u29

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

49