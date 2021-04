LIVE. Morgen standpunt over AstraZeneca - Van Gucht: “Op weg om duizend bedden op intensieve zorg te overschrijden”

Showbizz Missverkie­zing loopt fout: kroon wordt van hoofd winnares gerukt met hoofdwonde tot gevolg

12:02 In Sri Lanka is de verkiezing van ‘Miss Sri Lanka World' uit de hand gelopen. Slechts enkele minuten na de bekendmaking van de winnares, Pushpika de Silva (31), werd de kroon hardhandig van haar hoofd gerukt. De reden? De winnende Miss zou gescheiden zijn, wat tegen de regels is. Pushpika beweert er een hoofwonde aan overgehouden te hebben en heeft juridische stappen ondernomen.