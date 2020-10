LIVE. Morgen extra Vlaamse ministerraad over bijkomende maatregelen - “België vroeg Nederland om patiënten over te nemen”

Celebrities “Een prognose hebben we niet gevraagd. Tom zou dan toch maar zitten aftellen”: The Wan­ted-zan­ger en echtgenote open over terminale diagnose

14:00 Zo'n week geleden maakte The Wanted-zanger Tom Parker (32) bekend dat hij een hersentumor heeft en terminaal is. Een zware klap voor de zanger en z'n echtgenote Kelsey (30), die hoogzwanger is van hun tweede kindje. In Closer doen de twee hun verhaal. “Ik dacht dat hij gewoon last had van de mannengriep.”