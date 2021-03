LIVE. Molenberghs: "Korte lockdown kan trend snel doen keren” - Van Laethem: "Merkel toont juiste weg met blitzlockdown”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is met maar liefst 41 procent toegenomen, het aantal overlijdens met 1,7 procent. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames zit in de lift en is met 22 procent toegenomen. De scholen gaan voorlopig niet dicht, maar er komen wel extra omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.