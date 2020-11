LIVE. Moderna vraagt goedkeuring voor coronavaccin - Crisiscentrum waarschuwt voor drukke winkelstraten: “Kunnen we ons nog niet permitteren”

Trump geeft eerste interview sinds verkiezin­gen: “Het is heel moeilijk om een zaak voor Supreme Court te krijgen”

8:26 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in zijn eerste interview sinds de Amerikaanse verkiezingen opnieuw geklaagd over onbewezen verkiezingsbedrog. In een telefoongesprek op Fox Business News dat ongeveer 45 minuten duurde, zei Trump aan anker Maria Bartiromo dat de verkiezingen zijn vervalst, maar dat rechters niet betrokken willen worden. Intussen is de hertelling in een tweede county in de staat Wisconsin afgelopen. Daarbij is de overwinning van de Democraat Joe Biden bevestigd.