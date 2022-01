LIVE. Moderna start klinische proeven met vaccin gericht tegen omikronvariant

De quarantaineregels in het onderwijs worden versoepeld. Dat heeft de interministeriële conferentie Gezondheid gisteravond beslist. Klassen moeten bijvoorbeeld niet meer sluiten als vier leerlingen besmet zijn. Gisteren maakte Denemarken ook bekend dat het volgende week alle coronamaatregelen afschaft. Ondertussen nadert het gemiddeld aantal dagelijkse besmettingen in ons eigen land de kaap van 50.000. Het werkelijke aantal ligt volgens viroloog Steven Van Gucht echter hoger. “We spreken over 100.000 à 200.000 besmettingen per dag”, zegt hij bij HLN LIVE. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.