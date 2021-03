LIVE. Ministerieel besluit verduidelijkt officieel: persoon die door je huis gaat om naar tuin te gaan is geen “nauw contact” - VS zetten 2,9 miljoen vaccins op dag tijd

Paus Franciscus bezoekt Mosoel, dat in puin achtergela­ten werd door jihadisten

9:47 Paus Franciscus is zondag in Mosoel aangekomen, de grote stad in het noorden van Irak waar terreurgroep IS (Islamitische Staat) dood en vernieling zaaide van 2014 tot 2017, zo is ter plaatse vastgesteld.