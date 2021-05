LIVE. Ministerieel besluit rept met geen woord over plexischermen op horecaterrassen

OVERZICHT. Cijfers blijven verder dalen, symboli­sche kaap van meer dan 1 miljoen geregi­streer­de coronabe­smet­tin­gen overschre­den

6 mei De verschillende indicatoren voor de coronacrisis in België blijven verder dalen. Zo worden er intussen weer minder dan 3.000 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Ook de druk op de ziekenhuizen neemt voorzichtig af. De symbolische kaap van meer dan 1 miljoen geregistreerde coronabesmettingen werd vandaag bereikt. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Officieel zijn al 1.003.746 mensen besmet geraakt, maar volgens biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) is dat slechts het topje van de ijsberg. “Het échte aantal ligt tussen 3 en 3,5 miljoen”, zei hij gisteren aan onze redactie.