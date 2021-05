LIVE. Minister Weyts wil mondmaskerplicht voor vijfde en zesde leerjaar versoepelen - "Krapte op de arbeidsmarkt nu al nijpend in Vlaamse bedrijven”

Het aantal patiënten dat met Covid-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft dalen. De richtdrempel van 500 coronapatiënten op intensieve verzorging komt nu echt in zicht. Volgende week bereiken we een nieuw ‘vaccinatierecord' in Vlaanderen met 607.000 prikken. Ons land voert intussen een leeftijdslimiet in voor het Johnson & Johnson-vaccin, nadat een buitenlandse vrouw jonger dan 40 jaar aan het vaccin is overleden. Volg al het nieuws over het coronavirus in onze liveblog.