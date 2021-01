LIVE. Minister Weyts over de basisscholen: Virologen bevestigen dat dit de juiste aanpak is”

Den Bosch - UPDATE Krantenwin­kel geplunderd tijdens rellen, teller crowdfun­ding passeert 100.000 euro

12:27 Een dinsdag gestarte crowdfundingsactie voor een geplunderde krantenwinkel in de Nederlandse stad Den Bosch (Noord-Brabant) staat inmiddels op meer dan 100.000 euro. Gisteravond was al ruim 70.000 euro ingezameld. Bij het horen van dat bedrag schoot eigenaresse Maaike Neufeglise tijdens de uitzending van talkshow Jinek vol. De crowdfunding is een initiatief van weblog GeenStijl. Maaike is ontzettend dankbaar voor alle steunbetuigingen die ze tot dusver kreeg. Ook de ontslagnemende eerste minister Mark Rutte belde haar persoonlijk op.