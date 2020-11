LIVE. Minister Verlinden wil “perspectief bieden”: “Met Kerstmis misschien iets meer menselijke nabijheid toelaten” - Ombudsman: "Boek niet zomaar reis in het voorjaar”

Nederland­se burgemees­ters: “België, verbied verkoop vuurwerk aan Nederlan­ders”

21 november Burgemeesters in de Nederlandse provincie Noord-Brabant willen dat naast de verkoop ook het bezit van vuurwerk deze jaarwisseling verboden wordt. Ze vrezen dat mensen over de grens hun vuurwerk kopen en in Nederland gaan afsteken. Als het op zak hebben van vuurwerk verboden wordt, denken ze beter te kunnen handhaven. Bovendien willen ze dat België de verkoop aan Nederlanders verbiedt.