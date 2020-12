LIVE. Minister Verlinden geen voorstander strengere maatregelen - Nederland overlegt over sluiting niet-essentiële winkels

Het gemiddelde aantal dagelijkse coronabesmettingen stijgt opnieuw tot boven de 2.200, zo blijkt maandagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In alle vijf de Vlaamse provincies gaat het aantal bevestigde besmettingen omhoog, en ook de daling van het aantal ziekenhuisopnames lijkt af te vlakken. Duitsland gaat vanaf woensdag opnieuw in een strengere lockdown, en ook in Nederland wordt overlegd over strengere maatregelen. Volg alle nieuws over Covid-19 in dit liveblog.