LIVE. Minister Vandenbroucke: “Zou onverantwoord zijn om nu te stoppen met AstraZeneca-vaccin”

N-VA wil religieuze leiders uitnodigen voor dialoog over homoseksua­li­teit

17:09 De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement wil de vertegenwoordigers van alle religies en geloofsgemeenschappen in ons land uitnodigen voor "een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie". Dat zegt Vlaams parlementslid Lorin Parys in een reactie op het bericht dat het Vaticaan homoseksualiteit blijft bestempelen als "een zonde".