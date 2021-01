LIVE. Minister Vandenbroucke: “We kunnen nog versnellen als we extra vaccins Pfizer meerekenen”

Weer 8.500 km2 van Amazone­woud gekapt in 2020: experts noemen ontbossing "zorgwek­kend"

18:52 De ontbossing van het Amazonewoud in Brazilië was in het voorbije jaar goed voor een oppervlakte van 8.426 km2, dat is 8 procent minder dan het historische record van vorig jaar, maar een cijfer dat door specialisten als buitengewoon zorgwekkend wordt beschouwd. Ze zijn zeer kritisch over het milieubeleid van president Jair Bolsonaro.