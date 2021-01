LIVE. Minister Vandenbroucke over reizigers en nieuwe coronavarianten: “Er zijn nog een aantal gaten in de beveiliging”

Van Ranst over uitbraak met Britse variant: “Grootste tot nu toe, maar waarschijn­lijk niet de laatste”

14:03 “Het gaat inderdaad over die nieuwe variant die meer besmettelijk zou zijn”, zegt Marc Van Ranst over de uitbraak met de Britse variant van het coronavirus in woonzorgcentrum De Groene Verte in Merkem, deelgemeente van Houthulst. Volgens de viroloog zal het niet bij deze uitbraak met de Britse variant, die ook in ons land circuleert, blijven.