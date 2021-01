LIVE. Minister Frank Vandenbroucke drukt de hoop voor versoepelingen: “Viruscirculatie blijft erg hoog”

Vzw Viruswaan­zin acht virologen verantwoor­de­lijk voor dodentol in België: “Rechter moet mogelijk­heid krijgen doodstraf te overwegen”

10:28 In een filmpje van vzw Viruswaanzin - een groep die gekant is tegen de ‘coronawaanzin’ en bijhorende maatregelen - stelt advocaat Michael Verstraeten dat Marc Van Ranst samen met de andere virologen verantwoordelijk is voor de hoge dodentol in ons land: “Hoe kunnen jullie ooit nog goed slapen?”.