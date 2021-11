LIVE. Minister Dalle tegen mondmaskerplicht vanaf 9 jaar - Open Vld-voorzitter Lachaert pleit niet voor lockdown zoals in Nederland

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleit voor een mondmaskerplicht vanaf 9 jaar en een strengere controle op de huidige maatregelen. Dat heeft hij gezegd aan VTM NIEUWS. In Nederland gelden vanaf vanavond voor minstens drie weken strengere maatregelen om het aantal coronabesmettingen in het land terug te dringen. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.