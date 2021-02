LIVE. Minister Crevits zal Overlegcomité adviseren om kappers te heropenen - Conner Rousseau: “Eens kwetsbare personen gevaccineerd zijn moet het leven voor iedereen terug geopend worden”

“Dit is belache­lijk”: Austra­lisch model mag niet aan boord van vliegtuig in naveltop

16:17 Het Australische model Isabelle Eleanore zal bij een volgende vlucht wellicht zorgen voor een extra truitje in haar handbagage. Of net niet. Want volgens Eleanore stond ze recht in haar schoenen toen ze gehuld in een naveltop aan boord van een vliegtuig wou stappen. Een stewardess dacht daar anders over. Het model kreeg een geel hesje in de handen geduwd zodat ze iets gekleder van de grond kon.