LIVE. Minder dan 5 procent werknemers krijgt vergoeding voor telewerk - “Eén prik straks genoeg voor corona-reispas EU”

De coronacijfers in België blijven de goede richting uitgaan. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag daalt verder, net als het aantal ziekenhuisopnames, dat gisteren voor het eerst sinds drie maanden onder de honderd dook. Als de vaccinatie- en coronacijfers het toelaten, kan de komende maanden het ‘zomerplan’ beginnen. In dat stappenplan staan de versoepelingen voor de komende maanden uitgewerkt. Experts vrezen dat veel maatregelen te snel worden gelost, maar ondertussen werd 1 op de 3 Belgen al gevaccineerd. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.