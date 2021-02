LIVE. Miljoen besmettingen in Nederland - Experts bezorgd over heropening kappers - EU-leiders vrezen bevoorradingsproblemen vaccin Johnson & Johnson

Het Overlegcomité heeft vrijdag beslist dat de kappers opnieuw aan de slag mogen op 13 februari. Andere contactberoepen volgen op 1 maart. Ook vakantieparken en campings mogen heropenen op 8 februari, dierenparken op 13 februari. Toch ligt het aantal nieuwe besmettingen vandaag hoger dan tijdens het vorige Overlegcomité in december, toen geen versoepelingen mogelijk waren. Ondertussen testen we wel meer, is de situatie in de ziekenhuizen verbeterd, en is de vaccinatiecampagne gestart, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld) daarover. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog.