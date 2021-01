LIVE. Merkel overweegt een “mega-lockdown” uit angst voor varianten

Niet de Britse variant, maar lakse regels tijdens kerstperio­de zijn verantwoor­de­lijk voor spectacu­lai­re toename in Ierland volgens WHO

11:48 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn de lakse regels tijdens de kerstperiode verantwoordelijk voor de spectaculaire toename van de coronacijfers in Ierland. “De nieuwe varianten van het virus waren niet de drijfveer voor de nieuwe transmissie, maar wel de versoepelingen”, klinkt het bij de WHO. Hoe zit het eigenlijk in ons land met de varianten van het virus? Moeten we ons aan een situatie zoals in Ierland verwachten?