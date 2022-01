LIVE. Meeste patiënten liggen op covidafdeling zonder symptomen - Vandenbroucke: “Barometer geldt in principe tot eind juni”

Crevits roept studenten op om brandend tekort op arbeids­markt mee te blussen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V)en de VDAB kijken nu ook in de richting van de 270.000 studenten in het hoger onderwijs om de nijpende tekorten op de arbeidsmarkt in te dijken. Studenten kunnen zo niet alleen bedrijven uit de nood helpen, ze versterken ook hun latere kansen op de arbeidsmarkt. “Zo’n studentenjob zorgt uiteraard ook voor dat extra centje dat in elk studentenleven welkom is”, merkt Crevits op.

18:36