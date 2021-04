LIVE. Meer dan een miljoen coronadoden in Europa - Vandenbroucke: “Situatie in ziekenhuizen moet beter, anders geen versoepelingen”

Dirk Devroey over versoepe­lin­gen: “Ik zie het echt heel pessimis­tisch in”

12:18 “Men had drie weken geleden naar een echte lockdown moeten gaan en dan had men nu cijfers gehad om te kunnen versoepelen.” Dat zegt Dirk Devroey, professor huisartsgeneeskunde (VUB) aan HLN Live. “Nu met deze cijfers versoepelen, daar zijn we heel bezorgd over. Wij zien het echt heel pessimistisch in.”