LIVE. Meer dan een miljoen besmettingen in Duitsland - Miljoenen Amerikanen negeren coronarichtlijnen op Thanksgiving

DIEGO MARADONA Begrafenis­me­de­wer­ker ontslagen na selfie met lichaam Maradona

1:54 Een medewerker van de uitvaartonderneming die verantwoordelijk is voor de uitvaart van voetbalheld Diego Maradona, is op staande voet ontslagen nadat bleek dat hij de kist van de Argentijnse superster had geopend om een selfie met hem te maken. Dit meldt The Mirror.