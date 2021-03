LIVE. Meer dan 75 procent Vlaamse 85-plussers is gevaccineerd - Coronavirus vermoedelijk naar mens via twee diersoorten

Histori­sche stemming over mogelijke eerste Amerikaan­se vakbond bij Amazon afgerond

14:11 De stemming voor of tegen de oprichting van een vakbond in een magazijn van webwinkelgigant Amazon in Alabama, de eerste in de VS, eindigt vandaag na meer dan vijf maanden. Die campagne van David versus Goliath wordt nu al als historisch beschouwd, ongeacht de uitslag.