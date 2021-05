LIVE. Meer dan 700 leerlingen uit Wellen ondergaan coronatest - Ministerieel besluit legt regels voor ventilatiesystemen vast

Nigeriaan­se vluchte­ling die in daklozenop­vang woonde, wordt schaakmees­ter op 10-jarige leeftijd

12:10 Een 10-jarige jongen die in een daklozenopvang in New York woonde, heeft een opmerkelijke titel ontvangen. De jongen is namelijk gekroond tot een van de jongste schaakmeesters. Tanitoluwa “Tani” Adewumi maakte kennis met het bordspel in het daklozencentrum. Daar verbleef hij nadat zijn familie moest vluchten uit Nigeria.