LIVE. Meer dan 4.000 coronadoden op een dag in VS - Negatieve coronatest nodig voor reizen naar Engeland - Al meer dan 200.000 coronadoden in Brazilië

Waarom Maaike Cafmeyer uiteinde­lijk toch goede vriend Bart De Pauw verlinkte: “Pas veel later kan je beseffen: ‘Dat was niet oké, ik heb me laten fucken’”

6:12 Toen Bart De Pauw (52) te horen kreeg wie de vrouwen waren die over hem hadden geklaagd, bracht één naam hem volledig van zijn melk: Maaike Cafmeyer (47). Toen ook nog eens bleek dat zíj de hele zaak aan het rollen had gebracht, moest de politie het verhoor zelfs even stilleggen. De twee hadden een tijdje een relatie, en onderhielden ook daarna een vriendschap. Die begon in 2004 toen hij haar carrière lanceerde met 'Het Geslacht De Pauw', en eindigde dertien jaar later toen zij zijn ondergang inluidde met een klacht bij de vertrouwenspersoon van de VRT.