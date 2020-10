LIVE. Meer dan 3.000 mensen in het ziekenhuis - Voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau toont zijn sixpack uit solidari­teit met Finse premier: “We zijn 2020 hé, preutse mensen”

21 oktober Een foto van de Finse premier Sanna Marin (34) in het maandblad Trendi doet stof opwaaien in haar land. Op de foto is te zien hoe de Finse premier Sanna Marin (34) poseert in een blazer, waaronder ze geen kleding draagt. Dat schoot bij sommigen in het verkeerde keelgat, maar Marin krijgt nu steun van sp.a-voorzitter Conner Rousseau (27), die op Instagram een foto heeft gepost van zijn sixpack: “We zijn 2020 hé, preutse mensen.”