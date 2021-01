LIVE. Meer dan 160.000 Belgen keerden deze kerstvakantie terug uit rode zone

De kerstvakantie is voorbij en de scholen zijn weer open. Binnen het onderwijs blijven de veiligheidsmaatregelen nog zeker tot de krokusvakantie van kracht. Intussen is het uitkijken naar de start van de echte vaccinatiecampagne in ons land, vanaf morgen. Een nieuwe vergadering van het Overlegcomité, waar ook de regio’s mee aanschuiven, vindt vrijdag plaats. Volgens minister Frank Vandenbroucke is het echter nog te vroeg voor versoepelingen. Alle ontwikkelingen over het coronavirus leest u in dit liveblog.