LIVE. Meer dan 150 miljoen besmettingen wereldwijd

Bewolkt maar meestal droog, maxima tot 14 graden

6:24 Vrijdag begint de dag nog met brede opklaringen, vooral in het westen en het centrum, maar in de loop van de dag komen er meer wolken en wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Plaatselijk is een buitje niet uitgesloten, maar op veel plaatsen blijft het droog. De maxima gaan van 8 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan zee tot 14 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. Dat meldt het KMI.