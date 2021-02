LIVE. Medicijnwaakhond VS keurt vaccin Johnson & Johnson goed

Het Overlegcomité van de federale en de deelstaatregeringen zat vrijdag samen om de coronamaatregelen te evalueren. De sterke stijging van het aantal ziekenhuisopnames heeft de regering doen besluiten een “time-out” in te zetten, en behalve de heropening van de contactberoepen op 1 maart geen extra versoepelingen aan te kondigen. Ondertussen klinkt de roep om een éénprikstrategie steeds feller. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.