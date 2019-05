LIVE. May blijft, maar hoe lang nog? Redactie

23 mei 2019

06u53

Bron: VTM NIEUWS 0

Theresa May is gisterenavond dan toch niet afgestapt, maar de kans is groot dat ze dat na de Europese verkiezingen wel doet. VTM NIEUWS heeft het daarover in hun extra ochtendnieuws en over sociale dumping - ook een Europees probleem - met Guy Verhofstadt (Open Vld) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). Volg het hier live vanaf 7u.