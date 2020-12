LIVE. Marc Van Ranst: "Mijn geduld met diegenen die al maandenlang voeten vegen aan coronamaatregels is echt op”

Woon. Steeds meer mensen richten thuis een paincave in

18:32 Met een mancave of een womancave is iedereen wel vertrouwd, maar sinds corona richten steeds meer mensen thuis een paincave in: een fitness om jezelf als pro of amateur uit te dagen en in absolute topvorm te blijven. Onder het motto ‘no pain no gain’ gaan we massaal in onze garage, zolderkamer of schuur voor een intense sportbeleving en ultieme fitnesskick. Wie geen aparte ruimte heeft, moet zijn trainingstoestel noodgedwongen in de woon- of slaapkamer zetten. Dan helpt het dat die er ook in een designuitvoering zijn. Kijk maar naar deze voorbeelden.