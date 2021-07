LIVE. Man verdronken in kelder in Aywaille - Vier doden en tientallen vermisten in Duitsland - Zondvloed nog niet voorbij: Maas dreigt buiten oevers te stromen in Luik

In grote delen van Wallonië en Limburg is er zware wateroverlast. Rivieren treedden buiten hun oevers, wegen zijn overstroomd en in meerdere plaatsen staat het centrum onder water. In de provincies Luxemburg, Luik en Namen werden inwoners geëvacueerd. Eerder waren al kampen van jeugdbewegingen ontruimd. En de ellende is nog niet voorbij, want er wordt nog meer regen voorspeld. De Maas dreigt vandaag buiten haar oevers te treden in Luik. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.