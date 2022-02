LIVE. Magnette wil begin maart einde CST

Meer dan 660 Mexicaanse koppels stappen tegelijker­tijd in het huwelijks­boot­je op valentijn

Meer dan 660 koppels zijn op Valentijnsdag in het huwelijksbootje gestapt tijdens een grote collectieve ceremonie in een wijk in Mexico-Stad. De ceremonie wordt sinds 2013 elk jaar georganiseerd door het district Ciudad Nezahualcoyotl, in het oosten van de Mexicaanse hoofdstad. Stellen die de verbintenis willen aangaan kunnen zo profiteren van een aantal voordelen, zoals een gratis huwelijksakte.

