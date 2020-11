LIVE. Macron: "Onmogelijk dat Franse skigebieden open zijn tijdens kerstvakantie” - ‘Kerstbubbel’ van Britten wordt wat groter tijdens feestdagen

Steeds meer Nederland­se kinderen besmet met corona

17:13 In Nederland neemt het aantal coronagevallen onder kinderen toe. Vooral onder 13- tot 17-jarigen stijgt het aantal besmettingen. Ook bij kinderen tot 12 jaar gaan de infecties echter in stijgende lijn. Steeds meer wordt de school of kinderopvang als plek van besmetting opgegeven. Bij volwassenen is de trend dan weer dalend.